Elite, Suburra, Peaky Blinders: in arrivo delle freschissime novità

Svariati sono stati i nuovi arrivi, giunti sulla piattaforma Netflix grazie ad un 2021 tanto atteso durante l’anno conosciuto come “pandemico”. Tra le ultime novità scoviamo “Cobra Kai” (la terza stagione dal primo gennaio), “Suits” (la nona stagione dal 6 gennaio), “Lupin” (la prima stagione dall’8 gennaio), “Brooklyn Nine-Nine” (la sesta stagione dal 10 gennaio), “Disincanto – Parte 3” (dal 15 gennaio). Ma anche “Dawson’s Creek” (tutte le stagioni dal 15 gennaio), “Fate: The Winx Saga” (la prima stagione dal 22 gennaio)

“Snowpiercer” (la seconda stagione dal 26 gennaio), “Bonding” (la seconda stagione). Ciò che però resta in sospeso sono le serie tv Elite, Suburra, Peaky Blinders. Quando usciranno su Netflix?

Elite, Suburra, Peaky Blinders: i fan sperano in una nuova stagione

La serie tv teen drama Elite, dopo aver colpito gli spettatori di tutto il mondo con la sua trama, dà il via ad una lunga sfilza di commenti e speranze. Questa infatti, come tante altre, si è vista costretta a fermarsi a causa del coronavirus. Ora che tutto (o in parte) sembra esser timidamente ripartito però, almeno che non vi siano ulteriori ostacoli, Elite 4 sarà presente entro il 2021.

Nel caso di Peaky Blinders non vi sono dubbi, in quanto, in occasione della proiezione della 5×01 tenutasi a Birmingham il 18 luglio 2019, il produttore sostenne di voler lanciare ancora due stagioni oltre alla quinta. Ora ci chiediamo: quando potremo tornare a guardarla? Purtroppo la risposta non è delle migliori, visto che dobbiamo attendere fino al 2022.

Infine concludiamo con Suburra. La serie tv romana non sembra essere di aiuto visto che, dopo la morte di Aureliano e la disperazione di Spadino, non proseguirà con una nuova stagione. Per fortuna però a consolarci troveremo uno speciale spin-off che vedrà i protagonisti particolarmente distanti.