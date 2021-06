Fra circa due settimane, ovvero il 21 e il 22 giugno, si terrà finalmente il tanto atteso evento dell’Amazon Prime Day 2021. Per l’occasione, il noto colosso dell’e-commerce ha deciso di proporre una promozione molto interessante e già ampiamente vista in passato. L’azienda, in particolare, permetterà agli utenti di ottenere un buono da 10 euro da spendere proprio durante l’evento.

Amazon offre un buono da 10 euro da spendere durante l’Amazon Prime Day 2021

L’evento dell’Amazon Prime Day 2021 è quasi alle porte e, come già accennato, il noto colosso Amazon ha deciso di fare una sorta di regalo ai propri utenti. Nello specifico, dal 7 al 20 giugno 2021 gli utenti potranno ricevere un buono da 10 euro da spendere durante l’evento. Ma cosa occorre fare esattamente?

Per poter ricevere il buono in questione, gli utenti dovranno acquistare uno dei prodotti venduti sulla piattaforma dalle piccole e medie imprese. L’azienda ha infatti intenzione di supportare queste ultime grazie a questa iniziativa. Sul sito ufficiale, è infatti possibile leggere: “Crediamo nelle piccole e medie imprese, e per questo mettiamo a loro disposizione gli strumenti più efficaci per raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo attraverso Amazon.”

Una volta effettuato l’acquisto dall’importo di 10 euro, gli utenti dovranno attendere l’arrivo di una e-mail di conferma con in allegato il bonus promozionale. Dopo di che, sarà possibile sfruttare il buono durante l’evento del Prime Day 2021: “Il buono promozionale di 10 € sarà usufruibile durante il Prime Day, dal 21 giugno 2021 alle 00:00 (CET) fino al 22 giugno 2021, 23:59 (CET). Il buono promozionale non sarà valido per gli acquisti effettuati su Amazon.it al di fuori di questo lasso temporale“.