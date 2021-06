Android: 4 applicazioni gratuite solo per oggi sul Play Store Google

Il processo di adattamento del mondo Android a quello degli smartphone è durato davvero molto poco, con il colosso americano che oggi la fa da padrone. Google infatti è riuscito a sviluppare una soluzione ormai in forza a 2 miliardi di persone in giro per il mondo, oltre che a 3 miliardi di dispositivi.

Questi sono i numeri degli ultimi report ufficiali, i quali fanno ben capire quanto sia cresciuto il celebre robottino verde. Nonostante qualcuno parli ancora di qualche imprecisione, non si può non notare la grande crescita, quella che consente ad oggi di tenere indietro tutti gli altri concorrenti. Stanno infatti a quanto riportato, non ci sarebbe speranza per Apple di raggiungere gli stessi risultati in termini di numeri, nonostante il suo successo. Uno dei motivi per cui le persone scelgono Android poi è la versatilità, la quale consente di personalizzare il proprio smartphone in qualsiasi modo. A collaborare secondo questo aspetto è il Play Store di Google, il quale risulta pieno di ogni tipo di contenuto. Oggi peraltro all’interno del famoso negozio di applicazioni e giochi ci sarebbero numerosi titoli a pagamento offerti in maniera gratuita.

Per le migliori offerte Amazon ogni giorno sul vostro smartphone vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questi contenuti a pagamento saranno gratuiti per qualche giorno

Le ultime informazioni pervenute lasciano spazio ad una lista di titoli a pagamento che diventano gratis per gli utenti Android.