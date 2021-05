Netflix, come ogni piattaforma di streaming on demand che si rispetti, ogni mese si aggiorna portando nuovi contenuti. Alcuni di questi sono originali e per altri sono solo stati acquistati i diritti di trasmissione. Giugno non si può definire certamente un mese che farà il botto, ma arriveranno diversi nuovi contenuti importanti che vengono incontro ai diversi gusti dei centinaia di milioni di spettatori che ha il servizio.

Netflix: i nuovi contenuti della prima settimana di giugno

La prima aggiunta su di Netflix di giungo verrà fatta il mercoledì 2 e si tratta di un film, Carnaval. Racconta la storia di un’influencer che deve fare i conti con il tradimento del proprio ragazzo. Un video dove viene immortalato l’atto in questione finisce online diventato virale e per cercare di dimenticare raccogliere le sue tre migliori amiche e vola a El Salvador per festeggiare il carnevale. Si tratta di una commedia.

Il 3 giugno arriverà invece arriverà Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, perlomeno alcuni parti di un film diviso. Ovviamente si tratta di una storia del franchise del famoso anime dove le guardiane dovranno fare i conti con il piano malvagio di un misterioso cattivo.

Sempre il 3 giugno uscirà Dancing Queens, un altro film, un’altra commedia Netflix ma con una forte connotazione drammatica. Racconta la storia di una ragazza di 23 anni che sogna di diventare una danzatrice famosa. La ragazza dovrà affrontare moltissime difficoltà per raggiungere il suo sogno e il suo successo sarà inaspettato, diverso da quello che sperava, ma non meno importante.

Il 4 di giugno arriverà invece una serie, Feel Good. Si tratta della seconda stagione visto che la prima è già presente su Netflix. La stagione si concentra ancora una volta sulla complicata storia d’amore tra i due protagonisti. Lei che scappa dal suo passato e lui che vuole creargli un nuovo futuro.

Lo stesso giorno esce un nuovo documentario non originale Netflix, Superare i Limiti: la scienza del nostro pianeta. Verranno spiegate le teorie scientifiche raccontate in altri due documentari famosi di Sir David Attenborough.

Per finire, sempre venerdì 4 giugno, arriva una nuova stagione Netflix. Sweet Tooth, una serie fantasy e di avventura in un mondo dove misteriosi esseri metà uomini e metà animali devono sopravvivere. La storia si concentra su un ragazzo metà cervo e metà bambino che è stato nascosto per dieci anni prima di incontrare di un uomo solitario e della loro avventura.