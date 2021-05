La nota casa automobilistica Audi ha da poco presentato in veste ufficiale una nuova versione per le sue Audi e-tron e Audi e-tron Sportback. Si tratta del nuovo allestimento S Line Black Edition, grazie al quale le vetture guadagnano un look decisamente più sportivo ed elegante.

Ufficiale il nuovo allestimento S Line Black Edition per Audi e-tron e e-tron Sportback

Il nuovo allestimento S Line Black Edition, come già accennato, dona alle due vetture targate Audi un look e un design più sportivi ed eleganti. Questo è dovuto alla presenza di alcuni tratti estetici distintivi. La carrozzeria, ad esempio, guadagna le nuove tinte Chronograph Grey, Glacier White e Black Myth. Oltre a questo, sono presenti i finestrini posteriori e il lunotto oscurati, luci LED sulla parte posteriore degli sportelli (che riflettono a terra la scritta “e-tron black edition”) e cerchi neri in lega da 21 pollici con le pinze dei freni a contrasto di colore arancione.

Anche per quanto riguarda l’interno troviamo alcuni tratti caratteristici con colorazioni a contrasto. Le cinture di sicurezza e le cuciture dei sedili sono arancioni, mentre i sedili sono sportivi e tinti di nero. Il materiale utilizzato per il rivestimento dei sedili è Dinamica, ovvero microfibra e poliestere riciclato.

Per quanto riguarda le prestazioni, Audi e-tron e Audi e-tron Sportback nel nuovo allestimento S Line Black Edition saranno disponibili sia nella versione da 313 CV sia in quella da 408 CV. Al momento si conoscono i prezzi per il mercato tedesco, ovvero a partire da 79.350 euro e da 91.750 euro.