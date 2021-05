Proprio in questi giorni Iliad festeggia i suoi primi tre anni di attività in Italia. Il gestore francese desidera celebrare questa ricorrenza con tutti i suoi clienti, mettendo a disposizione del pubblico una nuova tariffa: la Flash 120.

Iliad, la nuova tariffa con 120 Giga e 5G a costo zero

Gli abbonati che desiderano attivare questa promozione riceveranno 120 Giga per la navigazione internet da integrare con le chiamate senza limiti verso tutti e con gli SMS infiniti. Il costo di questa tariffa è di grande vantaggio: i clienti dovranno pagare 9,99 euro al mese con pagamento ogni trenta giorni.

A differenza di altri operatori che prevedono rimodulazioni sui prezzi di listino, con Iliad il costo della ricaricabile mensile può essere considerato bloccato. Nel solo momento della sottoscrizione, i clienti dovranno impegnarsi al pagamento di una quota una tantum pari a 10 euro per il rilascio della SIM Iliad.

Come per la precedente tariffa Flash 100, anche per la Flash 120 la sorpresa più grande è quella del 5G. I clienti potranno quindi navigare senza limiti in internet con le velocità più alte di sempre completamente a costo zero. Ancora una volta, quindi, Iliad decide di opporsi a strategie commerciali che vedono coinvolti altri operatori, come TIM e Vodafone, con costi extra per il 5G.

Iliad ha lanciato la sua sperimentazione del 5G già in 20 città italiane. Le città coperte attualmente sono perlopiù i principali capoluoghi della nazione, tra questi Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro la fine dell’anno il 5G di Iliad sarà disponibile in ulteriori città.