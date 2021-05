Le versioni di Netflix per i diversi dispositivi non vanno di pari passo per quanto riguarda le nuovi funzioni. Alcune sono pensate esclusivamente sui dispositivi portatili, altre invece per quella web e altre ancora per le televisioni. Una funzione arrivata di recenti su alcuni dispositivi è stata il Riproduci Qualcosa e adesso arriverà anche su quelli mobile.

Netflix ha iniziato a testare questa nuova funzione partendo dagli smartphone Android. La funzionalità sembra essere stata rilasciata a livello globale per alcuni utenti quindi il test non è aperto a tutto. Al momento sembra essere disponibile sia per gli account per adulti che per quelli per bambini.

Netflix e il tasto di riproduzione causale

Netflix ha un problema che è quasi un paradosso. Negli anni sono arrivate così nuove produzioni, originali e non, che ogni tanto diventa un problema riuscire a scegliere qualcosa da vedere, soprattutto se si è appena finito qualcosa e non si ha niente in mente. La compagnia lo sa tanto che ha pensato a diversi sistemi per cercare di aiutare l’utente in qualche modo.

La funzione Riproduci Qualcosa è una di queste che di fatto, se usata, va a scegliere un contenuto casuale da Netflix da mostrarti. Una funzione simile è quella della Top 10 che è stata messa per spingere l’utente a guardare quello che hanno visto gli altri. Si è parlato anche per diverso tempo di una funzione simile all’esperienza della TV ovvero una programmazione orari decisa a monte che non si può modificare. Per ora questa non è ancora diventata realtà.