I nuovi modelli di MacBook Pro potrebbero essere annunciati al WWDC, secondo il leaker Jon Prosser. Il leaker non ha fornito ulteriori informazioni, ma sembra che ci siano nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici in sviluppo. Da quanto riferito, Apple starebbe pianificando di reintrodurre la porta MagSafe e i modelli di MacBook Pro 2021 presenteranno una porta HDMI e un lettore di schede SD oltre a porte Thunderbolt / USB-C. É possibile che vedremo i dispositivi in piú opzioni di colore.

Bloomberg ha recentemente affermato che i nuovi modelli di MacBook Pro saranno caratterizzati da chip di silicio Apple a 10 core con otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza energetica, insieme a opzioni GPU da 16 o 32 core e supporto per un massimo di 64 GB di RAM.

MacBook Pro potrebbe arrivare con un nuovo chip

Sebbene il WWDC sia generalmente un evento incentrato sul software, gli annunci sull’hardware non sono rari. L’anno scorso al WWDC 2020, Apple non ha annunciato alcun nuovo hardware, ma al WWDC 2019, Apple ha presentato il Mac Pro e il Pro Display XDR.

Nessun’altra fonte ha indicato che i modelli di MacBook Pro arriveranno al WWDC. I nuovi modelli di MacBook Pro dovrebbero entrare in produzione nella seconda metà del 2021 e fonti affidabili come Mark Gurman di Bloomberg e l’analista Apple Ming-Chi Kuo hanno suggerito un lancio nella seconda metà dell’anno.

Come al solito, ci aspettiamo che uno dei maggiori focus del WWDC quest’anno sarà sull’iPhone con l’introduzione di iOS 15. L’anno scorso abbiamo visto una raffica di notizie su cosa aspettarsi da iOS 14. Tuttavia, ci sono giá alcune voci su ciò che Apple potrebbe avere in serbo per iOS 15 e iPadOS 15.