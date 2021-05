In occasione della nuova ondata di sconti indetta da Epic Games, la nota piattaforma che vuole entrare in competizione con Steam per il mercato del gaming su PC ha deciso di regalare un nuovo gioco, così come siamo stati abituati dagli ultimi tempi a questa parte. L’unica differenza è che adesso l’asticella è stata alzata, con il primo titolo, regalato a partire da giovedì scorso targato Tripla A.

Si tratta di NBA2K21, un gioco Tripla A dal valore di 59,90€, che affronta il mondo della pallacanestro, con il gioco ufficiale del settore. Con i giocatori vecchi e nuovi potrete trovare delle emozionanti modalità di gioco che offrono un’ampia gamma di esperienze di pallacanestro, tra le quali la modalità CARRIERA, con la quale si può intraprendere un viaggio personale cinematografico nel mondo della pallacanestro e raggiungere la destinazione finale: la National Basketball Association.

Si potrà affrontare anche una modalità Carriera con la propria squadra per scalare le classifiche e composta da giocatori attuali e leggende storiche per poi competere contro il mondo intero. Insomma, se siete dei fan della pallacanestro questo gioco non può mancare nella vostra collezione. Non lasciatevi scappare questa occasione!

Download Free e prossimo gioco

Il gioco in questione può essere scaricato gratuitamente dalla piattaforma di Epic Games in maniera semplice, loggandosi con il proprio account. Una volta aggiunto al vostro account rimarrà in vostro possesso scaricabile ogniqualvolta desiderate. Inoltre, a partire dalle 17 di oggi sarà a disposizione il nuovo gioco misterioso della settimana, quindi rimanete sintonizzati per non perdervi ulteriori novità in merito!