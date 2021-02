Epic Games ha svelato i prossimi giochi gratuiti che saranno regalati nella settimana dal 18 al 25 febbraio. In questo arco di tempo i giocatori potranno riscattare gratuitamente da Epic Games Store ben due giochi: Rage 2 e Absolute Drift.

Vi ricordo che Epic Games Store non è altro che una piattaforma simile a Steam offre un negozio digitale dedicato ai giochi per PC, disponibile sia online che attraverso l’apposito programma da scaricare via download. Scopriamo ora i due giochi gratuiti nel dettaglio.

Epic Games Store: ecco i due giochi gratuiti di questa settimana

Rage 2 è uno sparatutto in prima persona molto frenetico ambientato in un mondo post-apocalittico devastato dall’impatto di un asteroide che ha sterminato la quasi totalità della razza umana. Il giocatore dovrà impersonare un ranger chiamato Walker e affrontare le ostilità di un mondo disastrato e popolato da banditi e creature mutanti di ogni tipo. Sviluppato da Avalanche Software e supervisionato da id Software (che aveva realizzato il primo capitolo nel lontano 2011), Rage 2 si ispira pesantemente ad altri giochi del genere, primo fra tutti Doom (anche questo sviluppato da id Software) per il suo gameplay e il suo stile visivo particolarmente cruento.

Absolute Drift è un videogioco di guida particolarmente incentrato sulla tecnica del “drifting”, ossia nell’affrontare le curve facendo sbandare in maniera controllata il posteriore del veicolo. Il gioco prevede una serie di prove sempre più difficili da affrontare che testeranno le abilità del giocatore in un lungo percorso di apprendimento da principiante a maestro del drift, il tutto accompagnato da una stile grafico minimalista e da musiche elettroniche adrenaliniche.

Per riscattare i giochi gratuiti basterà effettuare l’accesso al proprio account Epic Games e dirigersi nella home page della piattaforma scorrendo verso il basso nella sezione “Giochi gratis”