Lo sconto del 50% è attivo su ogni prodotto da Trony, gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare tantissimo sui vari acquisti effettuati, seguendo però un iter ben specifico e molto chiaro.

Prima di raccontarvi come raggiungere la promozione, ricordiamo comunque che il volantino nasce per essere disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Non è possibile completare gli acquisti online sul sito ufficiale o da altre parti, per il resto potrete recarvi in un qualsiasi negozio senza problemi.

Trony: gli sconti sono assurdi

L’iter che il cliente deve seguire per raggiungere l’effetto desiderato, consiste proprio nell’acquisto preventivo di un grande elettrodomestico o di un televisore, con una spesa minima di 399 o di 699 euro.

Una volta che è stato superato lo step iniziale, sarà possibile aggiungere un qualsiasi altro modello di tecnologia e non, godendo in cassa di uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro della coppia. La riduzione sarà applicata direttamente sul medesimo scontrino, non verrà fornito un buono sconto da utilizzare in un secondo momento; ricordiamo inoltre che la suddetta non potrà essere applicata su un prodotto a scelta, il meccanismo sarà completamente automatico.

La campagna promozionale è assolutamente intrigante ed invita all’acquisto dei prodotti che da tanto ognuno di noi desiderava, per questo motivo non dovete assolutamente mancare alla visione delle pagine incluse nell’articolo, come galleria fotografica.