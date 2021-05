I prezzi attualmente disponibili da Carrefour sono veramente scontatissimi, gli utenti sono ben felici di poter accedere ad un numero elevato di prodotti in promozione, almeno per quanto riguarda la tecnologia generale, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere effettuati solamente nei singoli negozi dell’azienda, non sul sito ufficiale, indipendentemente dalla regione di appartenenza. Il risparmio è notevole, grazie anche alla possibilità di spalmare il pagamento con il Tasso Zero (richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa), nonché la presenza della solita garanzia di 24 mesi.

Carrefour: scoprite quali sono i migliori prezzi del momento

Tutti i prodotti della telefonia mobile in promozione da Carrefour sono legati alla fascia dei 400 euro di spesa finale, in questo modo quindi il cliente si ritrova a poter accedere a smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo con i quali si godrà anche di prestazioni più che adeguate.

I modelli effettivamente disponibili ricordiamo essere Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A52, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9, Alcatel 1SE, Oppo A15 o anche Motorola Moto G30.

Se interessati invece ad altre categorie merceologiche, ricordiamo comunque essere presenti riduzioni importanti sui televisori e su alcuni elettrodomestici, anche in questo caso in grado di garantire un risparmio notevole. Per conoscere da vicino il volantino Carrefour ora non dovete fare altro che aprire le pagine inserite qui sotto sottoforma di galleria fotografica, e poi recarvi in negozio per completare l’acquisto.