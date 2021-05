A meno di una settimana dall’annuncio della serie Oppo Reno 6, il tipster Evan Blass ha pubblicato nuovi rendering dall’aspetto ufficiale dell’intera serie di device: Oppo Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G e Reno 6 Pro + 5G. Gadgets360 segnala che Oppo Reno 6 5G include un chipset MediaTek non specificato, accompagno da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna come standard. Ma se ciò non bastasse, sarà disponibile anche una versione da 12/256 GB.

Gli acquirenti avranno accesso anche a un display piatto da 6,55 pollici FULL HD+, con cornici laterali sottili e supporto per la frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il device utilizza un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera selfie da 32 megapixel. La parte posteriore è caratterizzata da una configurazione a tripla fotocamera che assomiglia alle configurazioni della fotocamera dell‘iPhone 12 e dell’LG Wing.

Oppo Reno 6 5G: la serie di device arriverá presto sul mercato in diverse colorazioni

OPPO Reno 6 5G pic.twitter.com/XFPYmHzx0r — Evan Blass (@evleaks) May 20, 2021

Un dettaglio in più degno di nota è il supporto per la ricarica rapida da 65 W. Oppo Reno 6 sarà disponibile in tre colori: Galaxy Dream, Night Sea e Summer Harumi. Secondo quanto riferito, il Reno 6 Pro 5G manterrà praticamente la stessa configurazione interna, la differenza fondamentale è che cambia la configurazione a tre fotocamere per un sistema a quattro fotocamere.

Allo stesso tempo, il display piatto viene sostituito da un pannello con bordi curvi che si dice misurare 6,55 pollici. L’Oppo Reno 6 Pro 5G sarà venduto negli stessi colori del Reno 6 standard: Galaxy Dream, Night Sea e Summer Harumi. Arriva anche il top di gamma Oppo Reno 6 Pro + 5G che integrerá il potente Snapdragon 870 di Qualcomm. Presenterà una configurazione quadrupla aggiornata con un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel.

Secondo quanto riferito, Oppo Reno 6 Pro + 5G sarà disponibile in due colori al momento del lancio: Summer Harumi e Moon Sea.