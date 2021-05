I prezzi di MediaWorld sono davvero più bassi di quanto abbiamo mai visto in passato, una miriade di occasioni attendono gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di risparmiare, senza però essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino attivo in questo periodo, risulta essere disponibile, come al solito, sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta o dalla categoria merceologica coinvolta, tranne che in rari casi.

Scoprite con noi i nuovi codici sconto Amazon, e ricevete tutte le migliori offerte, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

MediaWorld: tutti i prezzi più interessanti

I prezzi più interessanti del volantino MediaWorld partono dalla fascia alta della telefonia mobile, un insieme ben fornito di modelli dalle elevate prestazioni generali, in vendita a cifre leggermente viste al ribasso. Tra questi troviamo iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S21+, iPhone 11 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Molto allettanti sono anche le soluzioni a meno di 449 euro, una lunga serie di prodotti in grado di garantire un’esperienza più che convincente, senza richiedere una spesa troppo elevata. I modelli più interessanti sono Oppo Reno 4, iPhone SE 2020, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo A73 o anche Samsung Galaxy A52/A32.

Tutti questi sconti sono naturalmente impreziositi dalla presenza di una lunga serie di promozioni legate a categorie merceologiche completamente differenti, pensate proprio per invogliare gli utenti al cambio generazionale. Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili per voi nel nostro articolo.