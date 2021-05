I fan de “La Casa di Carta” saranno felicissimi di sapere che la nuova stagione ha finalmente una data di lancio ufficiale. I nuovi episodi arriveranno su Netflix a partire dal prossimo 3 settembre 2021.

Tuttavia, la buona notizia diventa immediatamente una brutta notizia. I fan non potranno effettuare il binge watching della serie in quanto Netflix ha deciso di dividerla in due volumi.

Questo significa che il 3 settembre verranno caricarti solo i primi 5 episodi della stagione finale de “La Casa di Carta”. Per scoprire come andrà a finire la storia del Professore, Tokio, Lisbona, Denver e tutto il resto della banda bisognerà aspettare ulteriori tre mesi.

L’ultima stagione de “La Casa di Carta” sta arrivando



Il secondo volume che conterrà gli ultimi cinque episodi arriverà su Netflix il 3 dicembre. La conferma la fornisce la stessa piattaforma di streaming con il trailer pubblicato in queste ore. Il testo che accompagna il video incuriosisce molto, considerando che recita: “È più di una battaglia. È una guerra“.

Le dieci puntate che compongono l’ultima stagione del “La Casa di Carta” seguiranno principalmente due stili narrativi. Il primo volume avrà un taglio più action e quindi possiamo immaginare sarà incentrato sulla fuga della banda. Il secondo invece sarà più emotivo e si concentrerà sulle conseguenze dell’avventura su tutti i membri coinvolti.

Non resta che attendere il 3 settembre per avere un primo assaggio della serie evento Netflix. In seguito, bisognerà attendere il 3 dicembre per concludere definitivamente la storia e salutare i personaggi che ci hanno accompagnato in questi anni.