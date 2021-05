Gli utenti di Instagram con account aziendali e creator possono accedere a varie statistiche, chiamate approfondimenti, che mostrano loro come stanno andando i loro post. Ora, il social network sta dando loro accesso ad ancora più dati lanciando questi approfondimenti per Reels e Live video.

Mentre il video live è disponibile sulla piattaforma da un po’ di tempo, Reels è un’aggiunta abbastanza nuova: Instagram l’ha lanciata l’anno scorso dopo mesi di test, offrendo agli utenti un’alternativa a TikTok. Con i nuovi dati di approfondimento, gli utenti saranno in grado di vedere quante riproduzioni, Mi piace, commenti, salvataggi e condivisioni ottengono i loro video Reel e quanti account raggiungono.

Instagram aggiungerá altri strumenti in futuro

Per i video in diretta, la pagina degli approfondimenti mostrerà il numero di commenti e condivisioni che ottengono, il numero di account che raggiungono e il loro picco di spettatori simultanei. Inoltre, Instagram ha aggiornato la pagina Approfondimenti account, accessibile tramite il menu a tendina nell’angolo in alto a destra, con informazioni più utili.

La sua sezione ‘Copertura’ ora divide gli account che interagiscono con i contenuti di un utente in follower e non follower. Inoltre, classifica i contenuti in base alla copertura e all’interazione del tipo di account per dare agli utenti un’idea di ciò che è efficace per il loro pubblico.

Instagram inizierà a distribuire nuove opzioni di intervallo di tempo preimpostato anche nella pagina Insights nei prossimi mesi, in modo che gli utenti possano filtrare i dati in modi diversi dalla visualizzazione dei numeri per gli ultimi 7 o 30 giorni. Infine, gli utenti potranno accedere ai dati di approfondimento anche sul desktop in futuro.