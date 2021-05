Iliad e i suoi 100 Giga: ecco la promo che regala il 5G gratis

Concorrere nel mondo dei gestori mobili della telefonia italiana risulta oggi è molto difficile se non si hanno ben chiare le idee. Di certo queste le aveva Iliad al momento del suo approdo in Italia, avendo dimostrato fin da subito di poter addentare i nemici.

Tutti i provider che già da tempo si trovavano all’interno del furto mercato telefonico mobile, hanno subito un grosso contraccolpo. Iliad infatti ha proposto fin dal primo momento le offerte con prezzi estremamente bassi, tanto da vedere i vari concorrenti adeguarsi pian piano ripassando le offerte. Ora Iliad riesce praticamente a dominare senza neanche affaticarsi, semplicemente lanciando offerte già visto in passato. Sul sito ufficiale infatti esistono ancora quelle promo che poco più di tre anni fa mostrarono per la prima volta il gestore in Italia. Allo stesso tempo però c’è anche una grande novità che consiste nella promo da 100 giga che offre un regalo gratuito agli utenti.

Iliad: 100 giga con il 5G gratis e per un prezzo di 9,99 € al mese

L’offerta migliore di Iliad è attualmente disponibile sul sito ufficiale sempre allo stesso prezzo, quello visto durante lo scorso mese di aprile. Stiamo parlando della Giga 100, la promozione migliore del momento che riesce ad includere al suo interno anche un regalo per chi lo sottoscrive.

Secondo quanto riportato infatti l’offerta permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il tutto con il 5G in regalo e per un prezzo di 9,99 € al mese per sempre.