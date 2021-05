Iliad: la Giga 100 è disponibile con 5G gratis a 9,99 euro

Non ci sarebbe modo per screditare un gestore come Iliad, il quale rappresenta un vero e proprio miracolo all’interno del panorama della telefonia mobile. In realtà proprio un miracolo non sarebbe, dal momento che questo successo sembrava essere programmato dall’azienda proveniente dalla Francia. Il nostro gestore che oggi si afferma come italiano al 100%, sta riuscendo a dare la sua impronta al mondo della telefonia, costringendo anche la concorrenza ad abbassare sensibilmente i prezzi di vendita delle promo.

Il cavallo di battaglia di Iliad è appunto la quantità, oltre a quel risparmio che di certo torna sempre comodo. Durante gli ultimi mesi è stato un dominio assoluto, con oltre 7 milioni di utenti al seguito e con tante cartucce da sparare. Tra queste la più temibile è di certo quella rappresentata dalla promo di 100 giga ancora disponibile sul sito ufficiale.

Iliad: la Giga 100 è ancora disponibile al solito prezzo e con il 5G gratis

Sul sito ufficiale di Iliad è possibile notare un’offerta su tutte, quella che già durante il mese scorso aveva fatto scatenare gli utenti. Si tratta della celebre Giga 100, opportunità che chiaramente riesci a mettere in difficoltà la concorrenza grazie al suo prezzo ma soprattutto grazie ai suoi contenuti.

La famosissima offerta che arrivò anche a marzo ma solo per 30 giorni, riuscì a portare verso Iliad numerosi nuovi utenti. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico per navigare sul web e liberamente. Il tutto con rete 5G, la quale viene offerta nel prezzo di 9,99 € al mese.