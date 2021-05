Il colosso Epic Games ha appena annunciato il nuovo titolo che sarà gratuito all’interno del proprio Store. Stiamo parlando di NBA 2K21, titolo sportivo sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Sports sarà riscattabile fino alle ore 17 di giovedì 27 maggio 2021 e sarà vostro per sempre.

NBA 2K21 è l’ultima edizione della fortunata serie sportiva dedicata al campionato di pallacanestro più importante al mondo. NBA 2K21 contiene le classiche 4 modalità di gioco della serie. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

NBA 2K21 sarà il prossimo titolo gratuito di Epic Games Store

NBA 2K21 contiene le classiche 4 modalità di gioco della serie come la modalità MyCareer, dove il giocatore crea il proprio alter ego virtuale simulando la carriera di cestista, la modalità MyTeam dove è possibile giocare e personalizzare la propria squadra dei sogni, la modalità MyGM dove bisogna assumere il ruolo di manager e gestire giocatori e staff della propria franchigia e la modalità MyLeague dove sarà possibile controllare l’intera lega e gestire le 30 squadre del campionato di pallacanestro più importante al mondo.

Le promozioni non finiscono qui. Riscattando NBA 2K21 si avrà diritto ad un buono di 10€ utilizzabile su un acquisto singolo pari o superiore a 14,99 euro. Il buono è valido fino alle ore 17 di giovedì 17 giugno 2021. Sempre in questo lasso di tempo, Epic Games terrà i nuovi “Mega Saldi” che permetteranno di acquistare una vasta selezioni di giochi con sconti fino al 75%. Tra i giochi in saldo troviamo titoli molto famosi o apprezzati come Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human, GTA V, Assassin’s Creed Valhalla e molti altri.

Per riscattare NBA 2K21, basterà effettuare l’accesso al proprio account Epic Games o per visualizzare i giochi disponibili nel catalogo “Mega Saldi” vi rimandiamo alla home page della piattaforma. Utilizzerete il buono regalato da Epic? Noi sicuramente si!.