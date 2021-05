Vodafone batte TIM e Iliad con tre Special promo: si arriva a 100GB

Vodafone non ha mai conosciuto un posto diverso dal primo in classifica. Durante gli ultimi 10 anni infatti il dominio della famosa azienda anglosassone è stato sotto gli occhi di tutti, come del resto continua a essere attualmente. Ci sono stati però alcuni utenti che hanno deciso di provare nuove esperienze magari spinti dalle rimodulazioni di Vodafone.

Per questo motivo ora l’azienda vuole fare di tutto pur di rimediare e riportare a casa qualche vecchio cliente. Arrivano pertanto ancora una volta e anche per questa settimana tre offerte davvero incredibili che possono portare qualsiasi tipo di beneficio.

Vodafone: queste sono le migliori offerte attualmente sul mercato

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited