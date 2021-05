Sono emerse ulteriori prove le quali suggeriscono che potremmo vedere presto sul mercato due nuove schede video di Nvidia. Parliamo della GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti. Le informazioni, questa volta, provengono da un apparente errore di Razer.

Come riporta Hothardware, un utente di Twitter ha notato che un sito Web cinese offre PC da gaming già pronti con le schede grafiche Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti. Ricordiamo che quest’ultime non sono ancora state annunciate. La pagina Web che offre il PC in questione è stata rimossa, ma l’utente Twitter @ harukaze5719 ha acquisito uno screenshot.

Nvidia potrebbe annunciare le nuove schede settimana prossima

RTX 3080 Ti 12GB

RTX 3070 Ti 8GBhttps://t.co/mUMKG4E2hC pic.twitter.com/q9AjSr5yK1 — 포시포시 (@harukaze5719) May 23, 2021

Anche se questo potrebbe essere solo un errore di un rivenditore, la quantità di prove che ora sono sul web per un imminente lancio di RTX 3080 Ti e 3070 Ti significa che siamo più inclini a credere che gli elenchi siano reali e che il rivenditore li ha accidentalmente pubblicati.

Il sito Web ha anche elencato l’RTX 3080 Ti con 12 GB di memoria e il 3070 Ti con 8 GB di RAM. Ancora una volta, questa sarebbe una strana informazione da inventare e coincide con altre voci che abbiamo sentito sulle GPU.

Non sappiamo se Razer prevede di rilasciare queste schede anche al di fuori della Cina. Erroneamente, Razer si riferisce all’RTX 3080 Ti come una scheda con 10 GB di VRAM, sebbene nell’elenco sia indicata una memoria da 12 GB. Inoltre, l’elenco elenca l’RTX 3070 Ti con 8 GB di VRAM, presumibilmente GDDR6X. Apparentemente, NVIDIA annuncerà RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti il 31 maggio.

L’attenzione si sta infatti spostando sul discorso principale di Nvidia al Computex 2021, che si terrà il 1° giugno.