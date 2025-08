Nvidia: driver GeForce per Windows 10 fino a Ottobre 2026

Come ben sapete, a ottobre di quest’anno Microsoft cesserà in via definitiva il supporto per Windows 10, il sistema operativo di conseguenza non riceverà più né aggiornamenti maggiori né aggiornamenti di sicurezza da parte della nota società che si dedicherà completamente a Windows 11 e che sta invitando tutti gli utenti ad aggiornare oppure a dotarsi di un hardware che permetta di farlo.

A quanto pare, però non tutti sono dello stesso avviso, nello specifico parliamo di Nvidia, la società infatti ha fatto sapere che non cesserà il supporto Windows 10, continuando a rilasciare driver GeForce aggiornati almeno fino ad ottobre 2026.

Non si molla

La società dunque in una nota ufficiale ha garantito che continuerà a mantenere le schede grafiche che girano su Windows 10 aggiornate con tutte le funzionalità ottimizzate del caso che vengono rilasciate aggiornamento dopo aggiornamento, ovviamente si tratta di una scelta che serve a tutelare coloro che è magari per un semplice problema di processore non possono aggiornare la propria postazione Windows 11, nonostante magari in termini di prestazioni quest’ultima supporti, il sistema senza troppi problemi, di conseguenza la società almeno fino al prossimo anno continuerà a rilasciare i driver aggiornati, il supporto da parte di Nvidia è cessato infatti solo per le schede appartenenti alla famiglia GTX 9 e GTX 10.

Infatti in passato la società ha annunciato che non rilascerà più aggiornamenti GeForce per le schede in questione, ma soltanto aggiornamenti di sicurezza con una cadenza trimestrale, se invece siete in possesso di una scheda uscita di una generazione successiva a quelle indicate, allora potete stare tranquilli nel momento che anche se siete ancora in possesso di Windows 10 potrete godere dei driver aggiornati senza nessun tipo di problema, ricordiamo che i driver in questione sono essenziali per poter giocare ai videogiochi più recenti con tutte le ottimizzazioni necessarie e sviluppate da Nvidia, dunque, ricordatevi sempre di tenere aggiornate le vostre schede grafiche all’ultimo driver disponibile.