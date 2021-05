ho. Mobile batte Kena e Coop con 3 offerte fino a 100GB

Bisogna spesso valutare tante soluzioni prima di giungere ad una decisione definitiva. Tale processo riguarda molto da vicino anche le offerte di telefonia mobile, le quali oggi rappresentano un punto molto importante per chi utilizza uno smartphone.

Ciò che spesso sfugge alle maglie dell’informazione personale di ogni utente è che anche le soluzioni apparentemente di secondo piano possono rappresentare un’ottima opportunità. E’ questo infatti il caso di ho. Mobile, provider che con pochi euro riesce ad offrire le migliori promozioni in ambito virtuale. Attualmente infatti sarebbe molto complicato per i gestori virtuali fare meglio di ho. che infatti mostra tre offerte di altissimo livello in esclusiva nazionale. Si tratta di soluzioni che permetteranno di avere minuti, SMS e giga, tutto disponibile per qualsiasi utente proveniente da ogni gestore.

ho. Mobile: arrivano le migliori offerte per battere la concorrenza

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: