ho. Mobile e le tre offerte che insidiano Kena Mobile: si arriva a 100GB

Non ci sono dubbi sul fatto che i gestori virtuali stiano riuscendo ad esprimere un potenziale maggiore rispetto a quanto si aspettassero gli utenti. Anni fa queste soluzioni venivano messe da parte in favore delle solite aziende, quelle che ancora oggi dominano il mondo della telefonia mobile. Allo stesso tempo c’è grande stupore di fronte alle innovazioni e alle offerte proposte dai provider virtuali, tra i quali a primeggiare è senza ombra di dubbio ho. Mobile.

Il grande impatto di questo provider sta dimostrando che anche il mondo virtuale può dire la sua, soprattutto se le offerte come in questo caso sono convenienti e piene di contenuti. Ovviamente si tratta di promozioni che saranno disponibili per tutti i gestori, anche se con qualche differenza di prezzo. In basso c’è la scaletta completa.

ho. Mobile: le tre offerte migliori del momento

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: