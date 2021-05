Restano soltanto pochi giorni per attivare la nuova offerta WindTre GO 100 Fire. Gli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS da parte del gestore hanno tempo soltanto fino al 26 maggio per procedere con l’acquisto della nuova SIM, il trasferimento del numero dal precedente operatore e l’attivazione della tariffa in questione.

WindTre GO 100 Fire a un prezzo speciale per gli ex clienti ma solo fino al 26 maggio!

L’offerta WindTre GO 100 Fire potrà essere attivata esclusivamente dagli ex clienti del gestore che riceveranno l’SMS winback. La tariffa prevede una spesa di soli 6,99 euro al mese e permette di ottenere i seguenti contenuti: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’attivazione potrà essere effettuata recandosi in uno dei numerosi punti vendita WindTre e acquistando una nuova SIM che, in questo caso, non richiederà alcuna spesa. La tariffa, invece, necessiterà di una spesa iniziale di 6,99 euro per l’attivazione e di ulteriori 6,99 euro per il primo rinnovo anticipato.

Questa è soltanto una delle numerose offerte proposte da WindTre agli ex clienti tramite le recenti campagne di SMS winback. Gli ex clienti che non hanno ricevuto alcuna comunicazione potrebbero essere contattati nei prossimi giorni e potrebbero avere la possibilità di attivare tariffe differenti ma altrettanto convenienti.

Nel caso in cui si desideri comunque procedere con il trasferimento del numero a WindTre sarà possibile recarsi in uno dei negozi del gestore e verificare le offerte disponibili o consultare il sito ufficiale alla sezione “Cambio operatore“, indicare il gestore di provenienza e quindi conoscere e attivare la tariffa proposta da WindTre.