Per quanto riguarda WINDTRE non si parla solo di rimodulazioni. Infatti, a quanto pare, sta condividendo con alcuni dei suoi utenti una nuova offerta che va ad includere Giga illimitati per molto tempo ed è tutto totalmente gratuito.

L’operatore telefonico, il quale è nato dalla joint venture tra WIND e Tre, sta offrendo ad alcuni utenti selezionati la possibilità di attivare gratuitamente la promozione Giga illimitati per il corso di 12 mesi. E sembra che non finisce qui, anche perché l’azienda ci tiene a mettere in evidenza che, alla fine del periodo gratuito, i Giga si andranno a disabilitare in automatico e senza costi aggiuntivi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE: ecco cosa recita l’SMS dell’operatore arancione

Non sembra essere ancora chiaro quali sono le condizioni adatte per rientrare nella cerchia ristretta di utenti che possono avvalersi della promozione, ma è sicuro che l’unico modo per andare ad attivare l’offerta è rispondere al messaggio dopo averlo ricevuto dal numero 40400. L’SMS recita questo testo:

“GIGA ILLIMITATI GRATIS al mese per 12 mesi. È il regalo che WINDTRE ti ha riservato. Cosa aspetti? Attivali subito per avere 12 mesi pieni di GIGA, rispondi ILLIMITATO a questo SMS entro il 28/05. I GIGA si aggiungono alla tua offerta senza costi e si disattivano automaticamente al termine del periodo promozionale“.

Se vi trovate nella cerchia ristretta di utenti, è sicuramente un’offerta da non farvi assolutamente scappare. Di fatto, è un’opportunità di navigare senza limiti di tempo o volume di traffico dovunque, magari anche quando siete a lavoro.