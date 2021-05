Netflix ha in serbo delle cannonate importanti che non si terrà per sé per molto tempo, ma sarà pronta a spararle a breve. La compagnia ha indetto un evento virtuale della durata di una settimana chiamato Geeked Week. Durante quei giorni verranno rilasciate informazioni su alcune delle serie più amate più altre news su nuovi contenuti originali anche parecchio particolari.

Netflix descrive così questo evento: “una vasta gamma di notizie esclusive, nuovi trailer, immagini dal vivo, drop-in delle tue star preferite e molto altro”. La settimana individuata è la seconda di giugno, dal 7 al 12. Anche questa scelta è parecchio strana visto che inizierà praticamente in concomitanza con l’E3 che si terrà a partire dal 10 di giugno. Il 7 parte anche il Worldwide Developer Conference di Apple, ma diciamo che i due toccano quasi due mondi di interesse completamente diversi.

Netflix: la Geeked Week

Come potete notare dalla locandina fatta da Netflix, si parlerà della prossima stagione di The Witcher e del suo futuro in generale. Si parlerà della prossima stagione, la più attesa probabilmente, di The Umbrella Academy, ma ci sarà anche spazio per Lucifer. Per quanto riguarda i nuovi prodotti, ci sarà The Sandman, Masters of the Universe: Revelation e una serie su The Cuphead, alla faccia dei fan del gioco che si aspettavano un DLC.

A questi titoli vanno aggiunti altri nomi, alcuni già chiacchierati e altri un po’ meno come Resident Evil. Sarà interessante vedere cos’altro vorrà proporre Netflix. C’è da sottolineare che l’impegno che ci sta mettendo per coprire sempre più nicchie di mercato è eccezionale, come il volersi approcciare al mondo del gaming.