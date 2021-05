Saranno contenti tutti coloro che hanno deciso di dare fiducia e di credere nel progetto di Iliad. L’operatore francese si è aggiudicato il primo posto come miglior operatore telefonico mobile per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco i dettagli e le offerte che hanno regalato il podio a Iliad.

Iliad nominato miglior operatore telefonico in Italia

Si tratta di un sondaggio indipendente realizzato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con il media-partner A&F di Repubblica. Un risultato di cui andare fieri. Anche perché a rispondere è stato proprio un campione dei clienti di tutti gli operatori mobili della compagine italiana, compresi gli MVNO.

Il premio per Iliad è l’onorificenza di essere stata siglata dalla maggior parte degli intervistati come “Top Qualità-Prezzo. N° 1 Telefonia Mobile 2021“. Ecco qui di seguito la tabella con i risultati e i relativi punteggi.

Grande soddisfazione per il CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi: “Siamo felici di aver ottenuto questo riconoscimento, soprattutto perché basato esclusivamente sulle opinioni degli utenti. La fiducia che abbiamo creato con loro e il passaparola spontaneo tra le persone, sono elementi fondamentali per Iliad, che ci stimolano a continuare nella crescita e a fare sempre meglio“.

Ma quali sono le offerte che hanno permesso a Iliad di raggiungere questo risultato? Vediamone due insieme, chissà che a qualche lettore non venga la curiosità di provarne una, visto anche i prezzi alquanto competitivi.

Giga 100

Iliad Giga 100 5G è la tariffa che offre più di tutte le altre. È il top tra le promozioni di questo operatore. Convergono contenuti inclusi e prezzo davvero eccezionali. Il bundle infatti comprende:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati con 5G incluso nel prezzo;

di traffico dati con incluso nel prezzo; canone mensile di 9,99 euro al mese.

Giga 50

Iliad Giga 50 5G è la tariffa che offre la giusta quantità di Giga per navigare in mobilità al giusto prezzo. Il bundle comprende:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati con 5G incluso nel prezzo;

di traffico dati con incluso nel prezzo; canone mensile di 7,99 euro al mese.

Altro aspetto fondamentale è che Iliad i prezzi li garantisce per sempre. Non come le ultime rimodulazioni di WindTre.