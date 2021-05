Gli sconti attivati da Esselunga sono chiaramente da pazzi, un volantino incredibile con il quale il cliente può confrontarsi per raggiungere l’acquisto di uno smartphone economico, ad un prezzo sempre più basso.

Alla base della campagna promozionale corrente troviamo la solita offerta tech, ovvero un singolo sconto applicato su un modello in particolare, proposto in esclusiva nei punti vendita (non sul sito ufficiale dell’azienda). Le scorte, purtroppo, appaiono essere estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima della scadenza della campagna stessa.

Esselunga: le occasioni sono dietro l’angolo per tutti

Lo sconto del volantino Esselunga affonda le proprie radici nello Xiaomi Redmi 9, uno smartphone veramente molto economico, in quanto in vendita a soli 99 euro, ma comunque in grado di promettere discrete prestazioni generali.

Il suo plus più intrigante riguarda chiaramente la batteria, un componente da oltre 5000mAh, con il quale il cliente potrà utilizzare lo smartphone per lunghe giornate, senza dover minimamente ricorrere alla presa a muro. Tutte le restanti specifiche tecniche denotano l’estrema mediocrità del modello stesso, in quanto parliamo di un processore octa-core, di 3 sensori fotografici, un display IPS LCD (sebbene molto ampio) e 64GB di memoria interna.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto è disponibile in versione no brand, ovvero con aggiornamenti tempestivi garantiti dal produttore, non dall’operatore telefonico. Maggiori informazioni in merito allo smartphone, ed alla campagna generale, sono disponibili sul sito dell’azienda.