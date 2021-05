Sembra che Apple sia intenzionata a rilanciare un device storico per l’azienda di Cupertino. Si tratta di iPod Touch che potrebbe tornare con una nuova generazione totalmente riprogettata e reinventata.

L’indiscrezione è stata sollevata da Steve Moser con un Tweet piuttosto eloquente. Il giornalista di MacRumors ha postato un’immagine che ritrae il possibile nuovo design di iPod Touch.

Inoltre, Apple alla fine del 2020, ha aggiunto il riproduttore musicale tra i propri possibile device. Questa scelta lascia intendere che durante il prossimo grande evento della Mela potrebbe arrivare anche qualche sorpresa.

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc