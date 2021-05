Microsoft Office è uno dei programmi di creazione documenti più utilizzati su PC, in particolare quelli con sistema operativo Windows. L’applicazione si è notevolmente evoluta da quando è stata introdotta una nuova versione di essa, chiamata Microsoft 365, il quale permette agli utenti di sottoscrivere un abbonamento per poter utilizzare tutti gli strumenti Office.

Forse non tutti sono a conoscenza che Office è presente anche su dispositivi mobile, sia su Android che su iOS. l’app per smartphone e tablet ti permette di modificare e redigere documenti Word, PowerPoint ed Excel.

Microsoft Office: l’aggiornamento è già disponibile per Android e iOS

Sebbene tutti e tre i servizi fossero inizialmente disponibili come app singole, Microsoft ha deciso tempo fa di unire le tre piattaforme in una. Ora, Microsoft Office per Android include un nuovissimo miglioramento che consente agli utenti di utilizzare la tanto richiesta modalità scura. L’aggiornamento è stato anticipato con un annuncio sul blog di Microsoft.

Office su PC supporta la modalità scura già da un pò di tempo, compresi nuovi temi per la maggior parte degli elementi dell’interfaccia utente ad eccezione delle pagine Word. Tuttavia, Android supporta la modalità scura per le sue app in maniera nativa da quando è stato introdotto Android 10 ma non tutte le app lo supportavano.

Ecco il motivo per cui gli utenti Android saranno felici di sapere che ora la funzione è disponibile anche per l’app Office su Android. Microsoft afferma che la funzionalità era molto richiesta per l’app. Questo tema scuro seguirà il tempo scuro di sistema Android, se abilitato. Puoi anche entrare nelle impostazioni dell’app e disattivare la funzione.