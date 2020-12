Se ne parlava da ormai tantissimi mesi e siamo tornati sull’argomento più e più volte. Finalmente il tanto atteso tema scuro per l’applicazione di Facebook sembra in rilascio per tutti gli utenti, che siano essi Android o iOS.

In tutti i casi l’opzione sta arrivando anche sull’applicazione in versione stabile e non solo sulla versione beta. Curiosa la scelta del nome: l’opzione si chiama sfondo nero. Ecco maggiori dettagli.

Facebook: la modalità scura arriva su Android e iOS

Strana la scelta di Facebook di disattivare questa opzione di default, probabilmente sono troppi gli utenti che penserebbero ad un errore?, ma potete comunque rimediare rapidamente e scegliere di attivarla definitivamente o scegliere che segua il profilo del vostro smartphone.

Come attivare però questo tema scuro sull’app di Facebook? Facilissimo: premete le tre linee in alto a destra e scorrete fino alla voce Impostazioni e privacy. Qui troverete una nuova voce chiamata Modalità sfondo nero. Qui troverete l’opzione per attivarlo sempre o di seguire le impostazioni di sistema, opzione che molti smartphone hanno incluso solo dalla versione 10 di Android.

Non trovate questa opzione? Provate a riavviare, sia che abbiate uno smartphone Android che iOS questo dovrebbe bastare e se così non fosse tranquilli, ormai è questione di poco!. Insomma, la cosa importante da sottolineare è che finalmente questa attesissima funzione è sbarcata per tutti gli utenti, sia che abbiano uno smartphone con sistema operativo Android, sia che usino un iPhone, con sistema operativo iOS. Come appena anticipato, se ancora non trovate la funzione, è questione di giorni, abbiate pazienza!.