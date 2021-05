Gli utenti di MediaWorld sono letteralmente entusiasti del nuovo livello di offerte raggiunto dall’azienda con la recente campagna promozionale, al suo interno si possono infatti scovare prezzi sempre più bassi e convenienti tra cui poter scegliere.

In prossimità dell’inizio degli Europei di calcio, tutti i rivenditori di elettronica stanno attivando campagne promozionale in cui promuovono la vendita di televisori di ultima generazione. MediaWorld segue il trend del momento, sebbene comunque riservi una buona parte del volantino direttamente alla telefonia.

Gli acquisti potranno essere completati senza problemi in ogni negozio in Italia, nonché anche sul sito ufficiale di MediaWorld, con consegna della merce a domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione (da aggiungere alla cifra mostrata a schermo).

MediaWorld: il volantino è veramente assurdo

Osservando da vicino esclusivamente il segmento degli smartphone, scopriamo un lungo elenco di promozioni in grado di soddisfare sia chi è alla ricerca di un top di gamma, che tutti gli altri.

I migliori modelli in promozione riguardano Oppo Find X3 Pro, disponibile a 1149 euro, come anche Oppo Find X3 Neo a 699 euro, Apple iPhone 12 Mini a 739 euro, iPhone 12 Pro Max a 1339 euro o iPhone 11 Pro a 799 euro.

Non mancano chiaramente soluzioni più economiche, basti pensare ai 249 euro necessari per il galaxy A51, passando per i 119 euro del Galaxy A02s o i 199 euro del TCL 20L, per comprendere appieno le potenzialità di un ottimo volantino.

