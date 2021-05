Gli sconti lanciati da Carrefour portano i prezzi ai minimi storici, spingendo gli utenti ad avere la possibilità di risparmiare il più possibile, senza dover essere costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti.

La nuova campagna promozionale è esattamente sulla falsa riga delle precedenti, in altre parole gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, ma non sul sito ufficiale di Carrefour stessa. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand (salvo indicazione differente).

Carrefour: tantissime offerte per tutti i gusti

A differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, in questo caso gli sconti non toccano solamente gli smartphone Android più economici, rappresentati da TCL 20 SE, Alcatel 1S, Oppo A74, Motorola G10 o Oppo A54, ma anche un vero e proprio top di gamma.

Dimenticatevi del sistema operativo Android, Carrefour ha deciso di volgere interamente la propria attenzione verso Apple, con la possibilità di acquistare un iPhone 12, al prezzo finale di circa 799 euro, direttamente nella variante da 64GB di memoria interna. La cifra richiesta può apparire ancora elevata, è importante ricordare però la qualità del prodotto, e la sua recente commercializzazione in Italia, per capire a tutti gli effetti che risulta essere complicato sperare in meglio.

Il volantino Carrefour volge la propria attenzione anche verso modelli di altre categorie merceologiche, per scoprirli dovete aprire le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo.