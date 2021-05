Per gli utenti di Netflix c’è una grande novità in arrivo. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, gli appassionati della piattaforma streaming potranno gustarsi i nuovi episodi di una delle serie tv più attese dell’anno: Lucifer. La release per la nuova stagione di Lucifer è attesa proprio entro la fine del mese.

Lucifer, il rilascio su Netflix dal 28 Maggio

In particolare, i nuovi episodi di Lucifer saranno disponibili a partire dal 28 Maggio. La serie tv è arrivata oramai alla sua quinta stagione. Nel periodo di attesa, gli amanti del dark drama potranno accedere sempre attraverso Netflix ad una serie di contenuti aggiuntivi, tra il trailer della nuova stagione e un ripasso dei presenti episodi.

Collegandosi ai canali social della stessa Netflix inoltre, gli amanti della serie tv potranno visualizzare ulteriori contenuti video esclusivi sempre legati alla nuova stagione di Lucifer.

Lucifer non rappresenta l’unica grande novità della piattaforma streaming in questo mese di Maggio. Per quanto riguarda le produzioni italiane, ad esempio, c’è sempre più attesa per il rilascio del film Il divino codino, il lungometraggio sulla mitologica figura di Roberto Baggio. Il film sarà disponibile sempre sulla piattaforma streaming dal 26 Maggio.

Anche per il mese di Giugno, le sorprese non si fermeranno. Una serie tv in arrivo sulla tv streaming nel prossimo mese è Élite. I nuovi episodi del titolo spagnolo saranno disponibili dal 18 Giugno.

A seguito di Lucifer e Élite, in vista del prossimo autunno tutti gli amanti di Netflix attengono le nuove puntate di La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul.