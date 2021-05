Kena Mobile a valanga: le sue offerte migliori toccano i 100GB

Tra tutti i gestori virtuali c’è di sicuro chi riesce ad eccellere in maniera più netta, proprio come le ultime opportunità viste in questi mesi. Una delle aziende più assidue ma soprattutto costanti nel proporre offerte di livello è chiaramente Kena Mobile. Stiamo parlando di una realtà ormai consolidata che dimostra ogni mese sempre di più di avere dalla sua parte un numero di utenti abbastanza consistente.

In questo caso ci sono tre offerte che dimostrano ancora una volta l’estrema convenienza oltre che la grande presenza di contenuti che durano per sempre.

Kena Mobile dice la sua ma a suon di nuove offerte: ecco quali

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: