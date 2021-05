Gli smartphone Pixel di Google sono sempre stati apprezzati per il loro design ‘minimalista’ rispetto ad altre aziende come Samsung e Xiaomi. Ora, peró, sembra che un nuovo rendering abbia attirato l’attenzione per il suo design esclusivo. Parliamo del Google Pixel 6 Pro, il quale dovrebbe essere rilasciato – probabilmente – nel corso dell’anno anche se non c’è ancora una data ufficiale.

La settimana scorsa abbiamo giá visto alcuni rendering condivisi da Jon Prosser e RendersBylan; ora, OnLeaks e Digit.in hanno rilasciato nuovi rendering con piú dettagli. Le immagini condivise sembrano confermare il design visto nelle foto precedenti, tranne per il fatto che i coloro sono leggermente diversi.

Google Pixel 6 Pro: non c’è ancora una data ufficiale

Ricordiamo che nel leak precedente, un altro leakster Max Weibach aveva dichiarato che, mentre il design era corretto, i colori non lo erano. Non siamo sicuri con questa affermazione Weibach intenda dire che lo smartphone utilizzerá colori diversi rispetto a ció che viene mostrato nei rendering o se il tono sará diverso.

Nei nuovi rendering, il retro del device mostra una finitura piú bianca rispetto alla vecchia tonalitá di arancione. Anche i colori nella parte superiore dello smartphone sembra essere leggermente piú satura, ma potrebbe anche essere solo una scelta del designer. A parte questo, il resto dello smartphone sembra piú o meno lo stesso rispetto alle immagini precedenti, compresa la configurazione delle fotocamere.

Il Pixel 6 Pro potrebbe essere lo smartphone piú grande di Google fino ad oggi. Il device verrá rilasciato probabilmente nel corso dell’anno, quindi al