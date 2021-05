Gli sconti attivati da Carrefour sono assolutamente strepitosi, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di prezzi bassi e di riduzioni importanti, anche applicate sulla telefonia di ultima generazione.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare delle riduzioni dovranno comunque recarsi personalmente in negozio, questo perché la campagna promozionale non risulta essere disponibile online sul sito ufficiale, o da altre parti sul territorio. Indipendentemente da ciò, ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto è disponibile in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: quali sono gli sconti più interessanti

Osservando da vicino la campagna promozionale si possono scovare piccole occasioni anche legate alla telefonia mobile di ultime generazione, in particolar modo i modelli appartenenti alla fascia medio-bassa, in vendita a meno di 329 euro circa.

Il migliore dell’intero volantino Carrefour è il Samsung Galaxy A52, un recente modello dotato di 4 fotocamere posteriori con batteria da 4500mAh, attualmente in vendita alla cifra standard di 329 euro.

Riducendo il prezzo e la qualità generale, sarà possibile passare su uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A53s, Oppo A15 o Alcatel 1SE 2020.

All’interno del volantino si potranno anche trovare numerosi sconti legati a categorie merceologiche differenti, per questo motivo si consiglia di aprire le pagine che trovate nell’articolo, in modo da conoscere da vicino ogni singolo prezzo, prima di decidere se recarsi effettivamente e personalmente in negozio per completare l’acquisto.