Volete godervi milioni di brani musicali in HD streaming senza limiti e soprattutto senza spendere un centesimo? Ecco l’incredibile iniziativa di Amazon che, in questi giorni e per i nuovi iscritti, regala 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis. Periodo di prova triplicato quindi e tutti i benefici di Unlimited. Ecco i dettagli.

Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi

Ebbene sì, non state sognando, è la realtà. Amazon sta regalando 3 mesi d’uso gratuito della sua piattaforma di musica streaming on demand. Per tutti i nuovi iscritti c’è la possibilità di fruire delle funzionalità e dei contenuti di Amazon Music Unlimited gratis per ben 3 mesi.

L’importante è che l’account con cui vi registrerete non abbia già usufruito del mese che solitamente offre gratuitamente l’iscrizione a Music Unlimited.

Come avere i 3 mesi gratuiti

Per poter ricevere i 3 mesi gratuiti promessi, basta recarsi sul sito ufficiale Amazon Music Unlimited. Qui sarete invasi da un super colore rosa shocking misto violetto stile discoteca, per intenderci. Cliccando sul bottone “Iscriviti: 3 mesi gratis” sarà possibile accedere alla pagina di registrazione.

In questa pagina dovrete inserire tutte le vostre credenziali cliccando nuovamente su “Crea il tuo account Amazon“. Altrimenti, se già ne avete uno, potete utilizzare quello. Attenzione però, perché se già con quell’account avete usufruito del mese di prova di Amazon Music Unlimited allora non potrete beneficiare dei 3 mesi gratuiti.

Cosa offre Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited offre un’esperienza unica per ascoltare in HD la tua musica preferita. On demand sempre senza pubblicità, garantisce un accesso illimitato ai tuoi brani preferiti. Inoltre puoi ascoltare offline tutti i titoli che vuoi grazie agli skip illimitati. Molti altri contenuti sono disponibili tra cui anche i podcast preferiti.

Insomma una gran bella iniziativa per passare l’estate ascoltando la propria musica preferita sotto l’ombrellone e senza spendere un centesimo. Tutto questo grazie all’iniziativa di Amazon che continua a investire rendendo accessibile ai nuovi scritti il suo servizio Music Unlimited in modo gratuito per 3 mesi.