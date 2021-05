WhatsApp: il trucco sicuro e definitivo per resuscitare i messaggi eliminati

Funzione dopo funzione e aggiornamento dopo aggiornamento, WhatsApp è diventata l’applicazione più famosa al mondo. Il tutto non solo per quanto riguarda la messaggistica ma in generale tra le varie piattaforme che vengono utilizzate quotidianamente su un dispositivo mobile.

Proprio gli aggiornamenti rivestono una funzione fondamentale per un colosso che al giorno d’oggi risulta indispensabile anche nel mondo lavorativo. Allo stesso tempo ci sono delle feature che sono cambiate, così come altre che sono state implementate pian piano. Una di quelle che di certo ha sconvolto il mondo WhatsApp sia in positivo che in negativo se si valutano alcuni aspetti, è quella che permette di cancellare i messaggi anche dopo l’invio. Tutto ciò ha comportato dunque la possibilità di rimangiarsi praticamente le parole, nascondendo il contenuto all’interlocutore prima ancora che egli possa averlo letto. Di certo l’interlocutore noterà che il messaggio è stato cancellato grazie all’avviso che resta in bella mostra, volendo a tutti i costi sapere cosa c’era scritto.

WhatsApp: ecco il trucco per recuperare i messaggi che cancellano nella vostra chat

Se non volete avere più dubbi in merito ai messaggi che cancellano all’interno della vostra chat su WhatsApp, ecco la soluzione. È nata ufficialmente infatti l’applicazione che prende il nome di WAMR, la quale renderà possibile il recupero dei messaggi.

Tutto ciò che bisognerà fare sarà scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background. In questo modo immagazzinerà le notifiche e il relativo contenuto che potrà dunque essere recuperato in qualsiasi momento e gratis. L’applicazione almeno per il momento è legale al 100%.