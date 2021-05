WhatsApp: arriva il trucco gratis per recuperare i messaggi eliminati

Aggiornamento dopo aggiornamento ma soprattutto facendo esperienza, WhatsApp è diventata l’applicazione di riferimento. Non solo per quanto riguarda la messaggistica ma anche sotto altri aspetti il colosso è divenuto fondamentale per gli utenti. Sono infatti pochissimi coloro che pur avendo uno smartphone non hanno installato WhatsApp, applicazione di messaggistica che di certo ogni giorno può tornare utile.

In tutti gli ambiti infatti viene utilizzata giorno per giorno sia per la sua velocità di utilizzo che per l’intuiti vita. Oltretutto gli aggiornamenti riescono a portare migliorie pian piano sotto ogni aspetto, proprio come è stato fatto durante gli ultimi anni. Uno degli aggiornamenti che più di tutti ha sconvolto WhatsApp è stato quello riportato oltre quattro anni fa. Si tratta della possibilità di eliminare un messaggio anche se già recapitato al destinatario, mettendo così diverse persone in ansia. Aprire la chat e trovare un messaggio cancellato senza conoscerne il contenuto può infatti risultare davvero scomodo.

WhatsApp: arriva la nuova applicazione in grado di scoprire i messaggi eliminati di proposito

Dopo tanti esperimenti e soprattutto vari tentativi di utilizzo di alcune piattaforme, sembrerebbe essere arrivato il verdetto finale. Esisterebbe infatti un’applicazione in grado di recuperare i messaggi eliminati di proposito su WhatsApp.

Basta infatti scaricare la nuova piattaforma che prende il nome di WAMR, la quale consentirà tale opportunità. Basterà infatti tenerla attiva in background affinché riesca ad immagazzinare le notifiche e il relativo contenuto. Ovviamente l’applicazione, almeno per il momento, risulta gratuita al 100% oltre che legale per tutti coloro che la scaricano.