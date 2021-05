Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco ampliato il catalogo dei suoi prodotti destinati al solo mercato orientale. Nel corso delle ultime ore è stato infatti presentato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato, cioè il nuovo Samsung Galaxy F52 5G.

Ufficiale il nuovo Samsung Galaxy F52 5G

Nonostante il Galaxy F62 sia stato annunciato solo un paio di mesi fa, ecco che Samsung ha presentato un nuovo device appartenente alla famiglia Galaxy F. Come già accennato, si tratta del Samsung Galaxy F52 5G, il quale presenta qualche specifica tecnica inferiore rispetto al precedente modello.

La batteria, ad esempio, è meno capiente ed è da 4500 mAh ma, nonostante questo, può comunque vantare la presenza del supporto alla ricarica rapida da 25W. Sotto alla scocca, invece, troviamo il processore Snapdragon 750G targato Qualcomm, supportato da tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, invece, il nuovo device dispone di un Infinity-O Display con un foro laterale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ è con una frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Il comparto fotografico è invece costituito da quattro fotocamere posteriore con un sensore primario da 64 megapixel. Troviamo poi un sensore grandangolare da 8 megapixel e due sensori fotografici da 2 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy F52 5G, come detto in precedenza, sarà distribuito solo in Cina ad un prezzo al cambio di circa 255 euro. Tuttavia, non è da escludere che possa arrivare presso altri mercati con un nome differente.