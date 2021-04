Samsung si sta preparando per il rilascio di un nuovo smartphone 5G chiamato Galaxy F52 5G. Alcuni dettagli dello smartphone sono trapelati prima del lancio. Le perdite iniziali sul device sono iniziate con le informazioni sul sito web della certificazione TENAA, seguite dalle certificazioni Wi-Fi Alliance e Bluetooth Sig.

Ora, secondo un rapporto di 91mobiles, ulteriori dettagli dello smartphone sono emersi nell’elenco di Google Play Console. L’elenco rivela il SoC, la RAM, la risoluzione del display e altre funzionalitá dello smartphone. Secondo le perdite, il Samsung Galaxy F52 5G includerá un chipset Qualcomm SM7225 che in realtá é lo Snapdragon 750G.

Samsung Galaxy F52 5G arriverá in India il 13 maggio

Lo smartphone arriverá sul mercato con 8GB di RAM ma possiamo aspettarci diverse varianti che differiscono per quantitá di RAM e spazio di archiviazione. Il rendering condiviso suggerisce che lo smartphone verrá fornito con una fotocamera selfie posizionata in un foro sul display in alto a destra. Il display del device sará dotato di una risoluzione FHD + a 1080×2009. Inoltre, sembra che lo smartphone includerá Android 11.

Secondo l’elenco TENAA, Il Samsung Galaxy F52 5G avrá dimensioni 164,63mm x 76,3mm x 8,7 mm. La batteria supporterá la ricarica rapida da 25 W e sará da 4350 mAh. Altri dettagli includono il Wi-Fi dual-band e Bluetooth V5.1. Purtroppo, lo smartphone in questione sará rilasciato in India il 13 maggio e potrebbe essere un’esclusiva di quel paese come lo é stata la serie F. Non ci resta che attendere il lancio per nuovi dettagli e conferme ufficiali da Samsung.