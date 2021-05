DAZN: da oggi a domenica finisce la Serie A con gli altri campionati, l'elenco

Nonostante la Serie A stia per giungere al termine, gli utenti sono ancora accaniti ai vari esiti in ballo. Nonostante il campionato sia stato già assegnato con qualche giornata di anticipo, i vari tifosi delle tante squadre del campionato di calcio italiano stanno aspettando che si concretizza anche la classifica dal punto di vista delle qualificazione in Champions e in Europa League.

Si farà ancora una volta trovare pronta DAZN, azienda che si occupa della trasmissione di eventi sportivi in live streaming. Il weekend sarà infatti fitto di impegni che saranno trasmessi in esclusiva dal colosso, il quale provvede a mettere tutto a disposizione dei suoi utenti per soli 9,99 € al mese. Ricordiamo che sarà possibile disdire in qualsiasi momento gli utenti vorranno, senza obblighi futuri.

DAZN: queste sono tutte le partite che avranno luogo fino a domenica in esclusiva