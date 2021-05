Le offerte di Carrefour sono assolutamente grandiose, e promettono al cliente un risparmio davvero importante su ogni acquisto che deciderà di effettuare recandosi personalmente in un punto vendita.

Come al solito tutti gli sconti che andremo a raccontarvi, infatti, sono da considerarsi validi solo in negozio, non online sul sito ufficiale. Dall’altro lato della medaglia, ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in una variante completamente sbrandizzata (con aggiornamenti rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici).

Carrefour: ecco quali sono i migliori sconti

Nel grande calderone di offerte legate alla tecnologia, tra le quali spiccano un buon numero di prezzi bassi sui televisori, sono presenti anche piccoli sconti applicati sugli smartphone di nuova generazione, appartenenti ad ogni modo alla fascia medio-bassa del segmento.

I modelli da acquistare subito sono nello specifico Samsung Galaxy A52, in vendita a 329 euro, Galaxy A12 a 149 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 299 euro, Motorola G 30 a 219 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Oppo A53s a 149 euro, Oppo A15 a 119 euro o Alcatel 1SE a 79 euro.

Se interessati ad altre categorie merceologiche, ricordiamo essere comunque presenti anche buone riduzioni sui piccoli elettrodomestici, in modo da avere l’opportunità di accedere a prezzi bassi, senza dover rinunciare alla qualità generale.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Carrefour discusso nell’articolo, in scadenza il 2 giugno 2021, aprite il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo.