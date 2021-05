Non va bene a WhatsApp che, dall’inizio del privacy gate, sta perdendo sempre più utenti e consensi. Non stanno piacendo nemmeno le scelte di Facebook sulla gestione delle nuove condizioni per chi non le ha ancora accettate. Anche se per ora rimane tra le app più utilizzate al mondo, WhatsApp sta accusando un lento declino mentre crescono sempre di più Telegram e Signal. Ecco cosa sta succedendo e quale futuro potrebbe attendere l’app del Gruppo Facebook.

WhatsApp piace sempre meno e ciò fa crescere le alternative

Si tratta di una situazione in costante evoluzione. WhatsApp con le sue limitazioni non ha fatto certo un piacere agli utenti. Sentirsi obbligati ad accettare le nuove condizioni sulla privacy pena il lento declino del proprio account ha fatto storcere il naso ai più. E in vero stile boomerang perché pare che tutte queste decisioni stiano portando al declino proprio WhatsApp.

Anche perché gli utenti un’alternativa ce l’hanno. Al contrario WhatsApp e il Gruppo Facebook, persi quelli che la utilizzano, che alternativa possono avere? Calano gli iscritti, scendono i download, il destino sembra essere ormai già segnato.

Crescono Telegram e Signal

Questa tempesta, che si è abbattuta su WhatsApp, è stata e continua a essere la fortuna per le sue alternative. Le due che stanno crescendo a vista d’occhio, contando sempre più download, sono proprio Telegram e Signal.

Tra l’altro in questi giorni, proprio per mettere il dito nella piaga, Telegram ha colpito WhatsApp a suon di tweet molto esilaranti, ma poco carini. Al di là di tutto resta il fatto che WhatsApp cala in consensi mentre queste due app invece li aumentano.

A dar conto di questa situazione sono i dati di questi ultimi mesi che la società Sensor Tower ha pubblicato. In un confronto di tutte e due con il 2020, Telegram, durante il primo mese dell’anno, ha registrato un aumento dei download a tre cifre: +238%. Ancora meglio Signal per la quale i download sono andati alle stelle segnando un +5.001%.

Anche se le due app si sono poi assestate in questi ultimi mesi portando il trend dei download a valori umani, questi restano comunque in ascesa. Al contrario WhatsApp continua a subire perdite. Chissà quale futuro sta aspettando l’app di messaggistica che una volta era la più apprezzata e utilizzata al mondo!