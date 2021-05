La guerra tra gli operatori telefoni mobili continua così come le iniziative al fulmicotone. Tra queste TIM sembra essere in prima linea pronta a sferrare i colpi più spregiudicati contro la concorrenza e a favore dei suoi clienti. Esagerata la nuova promo TIM che attivandola ti regala 100 GB gratis. Bisogna sbrigarsi perché c’è tempo fino al 21 maggio e non costa nulla! Ecco i dettagli.

TIM: se attivi Ricarica Automatica ti regala 100 Giga gratis

È iniziata ieri la promo che regala 100 Giga di traffico dati ogni mese e per 3 mesi a tutti gli utenti che attiveranno il servizio Ricarica Automatica di TIM. Un’opzione che non costa nulla, anzi, toglie il pensiero di dover ricaricare il credito qualche giorno prima dello scadere dell’offerta. Quante volte a molti è capitato di trovarsi senza credito per essersene dimenticati!

Non solo chi attiverà questa funzione di TIM dirà addio alle corse per poter riattivare il piano tariffario momentaneamente inutilizzabile per assenza di credito, ma godranno di un fantastico regalo.

Entro il 21 maggio infatti, attivando Ricarica Automatica di TIM si può beneficiare di 100 Giga di traffico dati da utilizzare ogni mese per 3 mesi. I clienti che potranno attivare questa promo riceveranno un SMS dedicato o una notifica speciale dall’app ufficiale di TIM.

Tuttavia questa promozione non è cumulabile con altre già attive in caso di attivazione della domiciliazione. Tra queste ci sono TIM: 100% 15BG, Young e Advance. Questa speciale iniziativa prende il nome di “Promo 100Giga” ed erogherà il bonus di traffico dati entro 72 ore dall’attivazione.

Questa si aggiunge ad un’altra iniziativa interessante: TIM Promo 5 ON che permette a tutti gli utenti, che ancora navigano sotto copertura 4G, di trasformare la loro connessione in 5G con soli 5 euro al mese. In questo modo tutti possono accedere a internet ultraveloce e navigare al massimo della velocità.

Insomma TIM continua a sorprendere con le sue promo che offrono davvero tanto con poco e come nel caso della “100Giga” gratuitamente.