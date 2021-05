I clienti che desiderano passare ad Iliad possono trovare ampi vantaggi con la tariffa Flash 100. La principale promozione low cost dell’operatore francese sarà disponibile anche nel mese di Maggio, con soglie di consumo ampie e costi da ribasso. I clienti con una spesa ogni trenta giorni di 9,99 euro riceveranno chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 100 Giga internet.

La Flash 100 da alcune settimane è inoltre ancora più vantaggiosa. In linea con le rimodulazioni in positivo valide anche per altri tariffe e per altri utenti di Iliad, sono ora in vigore le nuove regole per la connessione internet dai paesi UE. Gli abbonati del gestore francese avranno a loro disposizione più soglie roaming per la navigazione web.

Iliad, per tutti i clienti aumentano i Giga roaming

Di base, tutti gli abbonati riceveranno maggiore traffico a costo zero per la connessione internet dall’estero. Il gruppo di Iliad per la proposta delle nuove soglie del roaming ha scelto la strada della proporzionalità.

I clienti che nel corso di queste settimane hanno attivato le principali tariffe di Iliad, siano esse la Flash 100 o la vecchia Giga 70, avranno. a loro disposizione 6 Giga per navigare in internet dai paesi dell’UE. Non sono previsti ovviamente costi aggiuntivi.

Inoltre, con le nuove promozioni di Iliad, gli scatti roaming sono previsti anche con le vecchie promozioni. Ad esempio, gli abbonati con la Giga 50 riceveranno 5 Giga per la connessione dai paesi UE. Confermati soltanto gli scatti internet della Giga 40: l’offerta dal valore mensile di 6,99 euro prevede 4 Giga per il roaming internet.