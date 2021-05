La prima beta per Android 12 é stata pubblicata ieri su alcuni smartphone selezionati, come annunciato nell’evento annuale I/O di Google. Non sorprende che l’elenco iniziale di smartphone idonei per questa beta fossero solo i dispositivi di casa Google. Tuttavia, anche altri OEM stanno rendendo la beta disponibile per i propri dispositivi, incluso OnePlus.

Anche se i consumatori sono stati avvertiti di non scaricare la nuova beta a meno che non fossero sviluppatori, poiché é ancora instabile, molti utenti hanno scaricato lo stesso la nuova versione. Ora, alcuni proprietari di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro si sono ritrovati in guai seri dopo averlo installato.

Android 12: OnePlus ha pubblicato le istruzioni su come risolvere il problema

A quanto pare, la beta di Android 12 blocca questi dispositivi OnePlus della serie 9 in un ciclo di avvio infinito. Come riporta GSMArena, non appena OnePlus ha pubblicato la nuova versione beta su alcuni dei suoi smartphone, gli utenti hanno iniziato a lamentarsi del fatto che i loro dispositivi si avviavano su una schermata nera. Se provavano a riavviarlo, compariva la stessa schermata nera e questo loop non si fermava.

Poco dopo che questi rapporto hanno iniziato a circolare sul web, OnePlus ha rimosso l’aggiornamento per proteggere gli utenti. La schermata nera iniziale si chiama Factory Reset Protection ed è stata progettata da Google per mantenere gli smartphone Android utilizzabili solo nelle mani dei loro proprietari.

Se ti capita di aver giá scaricato la beta di Android 12 su un device OnePlus prima che la societá ritirasse l’aggiornamento e sei sempre piú preoccupato per il tuo device, non preoccuparti. OnePlus ha infatti pubblicato le istruzioni su come ripristinare il firmware alla vecchia versione.