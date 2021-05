Vodafone lancia per tutti i suoi clienti la tariffa Special 70 Giga. Anche in questo mese di maggio, gli abbonati del gestore inglese potranno scegliere questa vantaggiosa tariffa in alternativa a TIM e Iliad. I clienti che vogliono attivare tale promozione con il provider britannico avranno a loro disposizione consumi senza limiti e tanti Giga per internet.

Vodafone, la promozione da 70 Giga è la più vantaggiosa

I clienti che optano per la Special 70 Giga avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, messaggi infiniti verso tutti e 70 Giga per navigare in rete con le velocità classiche del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 7,99 euro.

Tutti i nuovi clienti che andranno ad attivare una SIM con la Special 70 Giga di Vodafone avranno una garanzia assoluta per i costi. Sulla base delle attuali disposizioni, coordinate anche con AGCOM, non sono previste rimodulazioni sui prezzi mensili nel primo semestre.

I clienti che scelgono la Special 70 Giga dovranno aggiungere solo una piccola quota extra una tantum dal valore di 10 euro al prezzo di rinnovo mensile. Questo costo è necessario per l’attivazione della rete e della SIM.

Tra le altre condizioni per Special 70 Giga c’è la necessità di rivolgersi esclusivamente in uno store di Vodafone sul territorio italiano. Questa tariffa, infatti, non può essere attivata attraverso i canali online.

Con la Special 70 Giga è inoltre necessaria la portabilità del numero attuale. Ciò significa che la promozione si rivolger esclusivamente agli abbonati TIM, WindTre ed Iliad.